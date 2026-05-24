Sportivo Villegas desplegará una bandera de más de 100 metros en el clásico ante Atlético

Ayer la hincha de «El Pulpo» desplegó en uno de los ingresos a General Villegas un paño con los colores de Sportivo, de 109 metros.

La idea que nació de Melisa Aicarde se materializó luego del aporte de la familia del club, así define la propia Melisa, a la hinchada que vive un momento histórico al estar el equipo de Primera liderando la tabla de posiciones del torneo Apertura de LFGV.

Hoy, 15:30 horas, cuando Sportivo enfrente a Atlético como visitante desplegará la bandera que confeccionó Gladys Pinto en tan solo 4 días.

El slogan con el que dieron a conocer este logro fue: «Como no somos los únicos decidimos ser la mejor hinchada». (Fotos captura video Infovillegas)