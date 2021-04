En el peor momento del Covid en Gral. Villegas, mensaje del intendente Campana

“Buenos días a todos los vecinos de General Villegas, hoy 12 de abril del 2021, en contexto de pandemia tenemos 383 casos activos, más de 1500 personas aisladas, alrededor de 150 sospechosos –esperando resultados de hisopados- y lamentablemente anoche falleció otra vecina de nuestra ciudad y sumamos 28 fallecidos por esta pandemia y tenemos un total de más de 1200 personas afectadas por este mal.

Esta crisis en nuestra ciudad cabecera supera los 300 casos, vemos que está impactando también en las localidades y eso había motivado la reunión de la semana anterior con los delegados porque sabemos que esta ola también va a llegar a las localidades y ahora hay un impacto importante en Emilio V. Bunge, Banderaló, Santa Regina y seguramente va a afectar a algunas otras.

Esta ola de contagio es mucho más transmisible que la otra, más importante, más profunda y afectó a personas más jóvenes y la prueba es que hay 3 pacientes menores de 50 años con respiradores y la transmisión se ha hecho a través de los jóvenes y no deja de afectar a las personas mayores.

Por supuesto que sabemos que en distintas provincias y la provincia de Buenos Aires y en dos localidades cercanas a nuestro Partido de General Villegas están las cepas de Manaos y Británica. Y tenemos conocimiento que esas cepas tienen una posibilidad de contagio y transmisión muy importante entonces estamos en una situación harto crítica con esta pandemia como nuestro país y especialmente el Gran Buenos Aires y nuestra provincia como nosotros que no escapamos a esta situación.

Tuvimos ayer una reunión en el Hospital Municipal con todo el equipo de salud, los jefes de servicios quienes están abocados a este tema y el tratamiento del COVID y demás está decirles que este personal trabaja denodadamente, ha puesto todo de sí y son quienes están en la trinchera, así que merecen nuestro respeto, nuestra ayuda y fundamentalmente el reconocimiento de toda la sociedad y el mío particular que les transmití anoche.

Pero ese respeto se traduce en la responsabilidad que cada uno de nosotros ciudadanos tenemos para cuidarnos. Dije que hay más de 1500 personas aisladas y entre ellas hay contactos estrechos y los que son contactos estrechos no deben salir de su casa. Y ayer un paciente fue al Hospital y estaba con los contactos estrechos que eran 5 o 6 personas acompañándolo. O hay contactos estrechos comprando helado o haciendo las compras. Alguien que no sea contacto estrecho debe hacerle las compras, llevarle los alimentos o lo necesario a sus casas. Tienen que permanecer en sus domicilios.

Las restricciones horarias, que uno puede imponer o no por los decretos o lo que fuese, están en cada uno de nosotros. A las 6, 7 de la tarde u 8 de la noche que dejamos de trabajar debemos quedarnos en nuestras casas hasta el otro día en que salimos a trabajar. Es trabajo y casa. Hoy tuvimos 7 bajas en nuestro equipo municipal porque alguien no se cuidó, porque una persona fue afectada. Tenemos que cuidarnos.

Las reuniones sociales y familiares deben hacerse en burbuja y deben ser seguras. Debemos tener cuidado con los festejos, con los cumpleaños. Si no, esto se sale de sus cabales, de sus canales normales y el sistema sanitario colapsa, como nos está pasando.

Se adquirieron 2 respiradores más, alquilamos 2 respiradores más y se compraron unos monitores multi-paramétricos con la ayuda de la cooperadora y de la gente y bienvenidas las donaciones para el sistema sanitario porque también tenemos problemas para conseguir los recursos en Provincia o Nación estando en una emergencia sanitaria como la que estamos. Entonces también tenemos que tener cuidado en administrar los recursos y fundamentalmente porque tenemos que ampliar nuestro sistema sanitario.

Lo ampliamos con recorridas a domicilios con personal calificado y con un vehículo que se dispone para poder controlar a aquellas personas que puedan necesitar una internación. En un sistema de internación pre-clínica en un área que está en el predio del Hospital con una cantidad de camas y personal calificado y médicos que lo controlen y serán hasta 20 camas.

Todo esto lo tenemos que llevar a cabo porque no nos cuidamos en la ciudadanía. Porque no somos responsables y seguimos transmitiendo este virus que es tremendamente contagioso. Cuando entró en una habitación o en una casa se contagian todos salvo que tengan defensas naturales o recibido las dosis de vacunas y así mismo se pueden contagiar también porque las cepas mutan, son diferentes.

En cuanto a las vacunas hemos recibido 900 dosis, están por llegar 450 dosis, pero estamos lejos de estar todos vacunados. Hoy tenemos personal policial y de seguridad que no completó la vacunación. Sabemos que hay personal de bomberos que tampoco e incluso algún personal de salud que está en la práctica privada. Entonces no nos queda otra cosa más que cuidarnos.

En cuanto a la educación las clases presenciales pueden continuar y no hay ningún problema y deben continuar. Estamos comunicados con los inspectores que nos transmiten los datos y realmente siguen el protocolo que es harto adecuado para que las clases sean seguras. Es más los docentes y porteros están considerados desde el punto de vista sanitario (no de educación) como no contactos estrechos porque cada uno tiene su protocolo. Siguiendo los protocolos de educación pueden continuar dando clases. Hay una afectación en las clases (hubo una comunicación porque se trabaja de manera articulada con los inspectores y lo agradecemos) del 7 por ciento en el área inicial, un 12 por ciento en primaria y alrededor del 10 por ciento en secundaria y sabemos que hay muchos padres que no envían a sus hijos por temor a contagiarse COVID. Cada uno es responsable de sus acciones.

En cuanto a las restricciones de Fase 4 o Fase 3, yo les digo que nos tenemos que cuidar. No utilicemos los parques y plazas. No intercambiemos utensilios, no podemos tomar mate con los amigos o del mismo vaso o botella con los amigos porque hoy estamos en una pandemia. Las iglesias tendrán un aforo del 30 por ciento, los cultos, en la medida que puedan. Hay chicos que van a estar tomando las primeras comuniones y si se respetan los protocolos pueden hacerlo. Porque si el distanciamiento social y el uso del barbijo, el alcohol en las manos y las medidas de higiene se puede seguir viviendo, trabajando. Los comercios pueden seguir abiertos, pero respetando los protocolos. Las reuniones sociales o familiares deben ser de 10 personas, pero no invitemos a los amigos a los cumpleaños porque nos podemos contagiar. Es el grupo familiar que convive allí. Y si el grupo familiar tiene que estar aislado por algún motivo tendrá que venir algún vecino a hacerle las compras o traerle lo que necesite. Eso es muy importante para que podamos sobrellevar esta pandemia.

Queridos vecinos, les pido; cuidémonos. Seguramente estaremos 2 o 3 semanas o tal vez 1 mes en esta situación. Es difícil para todos, pero para poder sobrellevarla, bajar el número de casos y fundamentalmente bajar el número de fallecimientos que podemos eventualmente tener y para no saturar el sistema sanitario que son las salas de terapia intensiva, COVID, internación clínica y demás debemos cuidarnos.

Vamos a estar nuevamente comunicados con ustedes para mantenerlos al tanto, las reuniones las seguimos manteniendo y nuestra misión como funcionarios es cuidarlos y cuidarnos. La misión de los médicos es asistirlos y cuidarlos y darles todas las pautas de cuidado. Pero la misión del ciudadano, que son ustedes, es ser responsables con los cuidados y evitar las transmisiones. Muchísimas gracias”.