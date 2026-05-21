Auto y camión se rozaron en la RN 188, a la altura de la curva de Moores

Este jueves minutos antes del mediodía, dos vehículos que circulaban en sentido opuesto se rozaron en la Ruta Nacional 188, a la altura de la bajada hacia el paraje de Moores.

El automóvil, un Fiat Cronos, afectado al servicio de remis, se desplazaba con dos ocupantes, los que fueron trasladados al hospital con algunos golpes, ninguno de consideración, pero lo hicieron preventivamente. Por su parte, el chofer del camión resultó ileso.

Todos los participantes de hecho son de General Villegas.

No se precisaron las causas, especialmente porque no se determinó cuál d elos dos rodados invadió el carril contrario.

En el lugar trabajaron el SAME y personal de la Policía de Seguridad Vial.