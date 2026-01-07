Ignacio Leiva permanece internado, recuperándose, en el hospital Austral

El villeguense de 34 años que la madrugada del 1° de año perdió un ojo como consecuencia del estallido de un petardo, cuando se encontraba en una fiesta privada en San Martín de los Andes, permanece internado en el hospital Austral de Pilar.

Josefina, su hermana, contó a Distrito Interior que Ignacio se encuentra bien; ayer por la mañana fue visto por el equipo que lo operó, y sus integrantes determinaron que deberá seguir internado.

Si bien al observarlo, el ojo por fuera va evolucionando satisfactoriamente, lo complejo está por dentro. Hay mucha sangre todavía, lo que tiene que ir desapareciendo; ese proceso requiere de cuidados especiales y monitoreo permanente por el riesgo a contraer infecciones.

En general su ánimo es bueno, mucho tiene que ver su optimismo natural, además del acompañamiento de sus seres queridos.

Una vez de alta, deberá permanecer en Buenos Aires para continuar con el tratamiento que se le indique, se debe tener en cuenta que el ojo afectado lo perdió por completo.