A pesar de la final entre River y Belgrano, los partidos de la LFGV del domingo se juegan a las 15:30 horas

Dado que este domingo a las 15:30 horas Belgrano de Córdoba y River Plate juegan la final del torneo Apertura, varios hinchas consultaron acerca de las posibilidades que los partidos de la Liga de Fútbol de General Villegas se adelantaran o cambiaran el horario para que no se jueguen en simultáneo, Distrito Interior hizo lo propio con el presidente d ela Liga, Daniel Cuello quien confirmó que no habrá cambios en ese sentido.

La LIga planteó la posibilidad de las modificaciones pero hasta el momento los clubes no lo plantearon, por lo tanto todo indica que se jugarán los encuentros normalmente.

El domingo a las 15:30 horas se enfrentan en General Villegas, en el clásico, Atlético con Sportivo. y en Cañada Seca, Social con FC Bunge.

En el clásico de Atlético Ameghino que recibe a Eclipse el domingo decidieron adelantar el horario, por lo tanto Senior juega a las 10, Tercera 11:30, y Primera 13:30 horas.

Por falta de personal, la Policía de Villegas, había solicitado adelantar dos partidos, Ingeniero vs. Cosmopolita, y Santa Rita vs. Juventud.

Lo mismo ocurrió con la Policía de Ameghino, por la misma razón, se adelanta para el sábado Blaquier vs. Sarmiento