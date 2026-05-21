General Villegas será sede este viernes de una capacitación para aplicadores terrestres de fitosanitarios

El Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, en colaboración con el INTA y la Municipalidad de General Villegas, invita a los interesados a participar del curso presencial para aplicadores terrestres de fitosanitarios, destinado a la obtención o renovación del Carnet Habilitante Provincial, según lo establecido en las Resoluciones 115/16 y 46/16.

La jornada se desarrollará el viernes 22 de mayo, de 8 a 16 horas, en el CEAM (Centro de Educación Abierta Municipal), ubicado en calle Belgrano Nº 229, primer piso, de la ciudad de General Villegas.

La capacitación será gratuita y contará con un cupo limitado de 120 personas, por lo que se solicita inscripción previa.

Durante el encuentro, se abordarán contenidos vinculados a la aplicación responsable de fitosanitarios, normativa vigente, buenas prácticas agrícolas y aspectos relacionados con la seguridad y el cuidado ambiental.

Los disertantes serán integrantes del equipo de la Dirección de Control y Sanidad Vegetal del Ministerio de Desarrollo Agrario, los ingenieros agrónomos Diego Oliva y Fernando C. Langoni.

Desde el municipio destacaron la importancia de generar espacios de formación y actualización para el sector agropecuario, promoviendo capacitaciones que contribuyan al desarrollo productivo responsable y al fortalecimiento de las buenas prácticas en el distrito.