General Villegas será sede este viernes de una capacitación para aplicadores terrestres de fitosanitarios
La jornada se desarrollará el viernes 22 de mayo, de 8 a 16 horas, en el CEAM (Centro de Educación Abierta Municipal), ubicado en calle Belgrano Nº 229, primer piso, de la ciudad de General Villegas.
La capacitación será gratuita y contará con un cupo limitado de 120 personas, por lo que se solicita inscripción previa.
Durante el encuentro, se abordarán contenidos vinculados a la aplicación responsable de fitosanitarios, normativa vigente, buenas prácticas agrícolas y aspectos relacionados con la seguridad y el cuidado ambiental.
Los disertantes serán integrantes del equipo de la Dirección de Control y Sanidad Vegetal del Ministerio de Desarrollo Agrario, los ingenieros agrónomos Diego Oliva y Fernando C. Langoni.
Desde el municipio destacaron la importancia de generar espacios de formación y actualización para el sector agropecuario, promoviendo capacitaciones que contribuyan al desarrollo productivo responsable y al fortalecimiento de las buenas prácticas en el distrito.