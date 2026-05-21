AMPLIAMOS: las causas del accidente entre dos camionetas en el camino que une Piedritas con Santa Eleodora

Esta tarde a las 15:15 horas aproximadamente, se tomó conocimiento de una colisión entre dos camionetas (una con un rabasto enganchado), ocurrida en el camino real que une las localidades de Piedritas y Santa Eleodora.

A pesar del impacto frontal no hubo que lamentar heridos de ninguna consideración. Ambos conductores tienen 45 años de edad.

Según estimaciones de quienes intervinieron en el hecho, el polvillo del camino pudo haber sido la causa principal de lo ocurrido.

Una de las camionetas habría intentado sobrepasar a un camión, justamente en medio del intenso polvillo suspendido en el aire, encontrándose de frente con el otro vehículo.

Se desprende que circulaban a una velocidad prudente dado que pudieron esquivarse parcialmente, evitando el choque de manera totalmente frontal; de hecho, los impactos están en los extremos de las trompas y ruedas delanteras en ambos casos. Una de las pick up perdió una rueda.

Debido a lo ocurrido el tránsito permaneció interrumpido por un breve lapso.