Un pidritense se accidentó tras chocar contra un camión esta mañana en la RN 33

El conductor del automóvil, un Peugeot 208, colisionó contra un camión jaula esta mañana en la Ruta Nacional 33, kilómetro 448, entre Villegas y Piedritas.

El camión circulaba en sentido Pïedritas – Villegas, conducido por un hombre domiciliado en la localidad de General Daniel Cerri, cuando el automóvil que viajaba en sentido, lo impacta a la altura de las ruedas traseras de la jaula, saliendo despistado hacia la banquina, para luego terminar en el préstamo que presentaba agua, tal como se observa en la imagen.

Como consecuencia, el automovilista, único ocupante, de 27 años, oriundo de Piedritas, fue trasladado al hospital por precausión, dado que solo presentaba golpes, considerados heridas leves.

En cuanto al chofer del camión, ileso.

En el lugar trabajó personal del Destacamento de la Policía de Seguridad Vial de General Villegas, con colaboración de la Policía Comunal.