Qué está prohibido durante la veda electoral

Este domingo, más de 14 millones de bonaerenses están en condiciones de ir a votar en las elecciones que renovarán la mitad de ambas cámaras en la Legislatura y elegirán concejales y consejeros escolares en los municipios.

Las prohibiciones dentro de la veda electoral

Se prohíbe el proselitismo electoral y posteos en redes sociales destinado a promover el voto de un candidato en particular.

Se prohíbe la publicación y difusión de resultados de encuestas o sondeos preelectorales, una medida que estará vigente hasta las 22 del domingo.

La venta de bebidas alcohólicas quedará restringida a partir de las 20 del sábado.

La portación de armas está prohibida durante la veda electoral.

Se prohíben los espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados, fiestas teatrales, deportivas y toda clase de reuniones públicas que no se refieran al acto electoral.

Todas aquellas personas que induzcan el voto o incentiven el ausentismo, recibirán penas de dos meses a dos años de prisión.

Los que utilicen medios tendientes a violar el voto secreto pueden recibir hasta tres años de cárcel. (Fuente: DIB)