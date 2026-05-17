De institución a institución: el C.E.C. donó tres máquinas de coser a Cáritas para poder desarrollar el proyecto de costura

La donación surgió luego que personal del Centro Educativo Complementario, que cuenta su propio roperito, se acercara a Cáritas, para entregar prendas de vestir ya que tenían un excedente.

En ese momento supieron que desde el ente d ela Parroquia, estaban trabajando para sumar más máquinas de coser a la única que tenían en existencia, con la idea de impulsar el taller de costura, que viene siendo un proyecto surgido el año anterior.

Así fue que el CEC ofreció tres máquinas de coser que se encuentran operativas. Las mismas no pueden ser utilizadas por los alumnos concurrentes, debido a que en Educación no se permite el uso de máquinas por parte de los menores.

Así fue como el viernes se concretó la donación, y las máquinas ya se encuentran en Cáritas. Las mismas se suman al taller de costura, donde se repararán las prendas que lo requieran, y el grupo de jóvenes fabrican frazadas con cuadros de prendas que están en desuso.

Carlos Ferreyra, Director de Cáritas, que agradeció el gesto, adelantó que están tratando de articular con la Escuela de Adultos, para que aquellas alumnas que no cuentan con máquinas propias puedan capacitarse concurriendo a Cáritas.

Lo mismo ocurriría con aquellas emprendedoras que no cuenten con máquinas, podrían concurrir a Cáritas y confeccionar allí las prendas para luego vender.

El objetivo es que Cáritas sea un espacio comunitario, y no solamente el lugar al que se concurre para la entrega y donación de alimentos y prendas de vestir, expresó Ferreyra.

La donación consistió en 3 máquinas, 2 Singer a pedal y una Godeco eléctrica, todas funcionando, y en perfecto estado.