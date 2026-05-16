Cordobés aprehendido luego de haber robado en la sede del club Juventud Unida de Banderaló

Se trata de un sujeto de 39 años que fue sorprendido con diferentes elementos en su poder, los que habían sido denunciados por dos jugadores de fútbol, como sustraídos de la sede del club de la vecina localidad perteneciente al distrito de General Villegas.

Interceptado, le hombre fue puesto a disposición de la justicia que determinará su situación en las próximas horas.

Acerca de su estadía en la zona siendo de Río Segundo, Córdoba; trabaja como empleado en un campo cercano a Banderaló.