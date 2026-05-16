URGENTE: un automóvil se incrustó detrás de un colectivo estacionado, su conductor fue trasladado al hospital

El hecho ocurrió a las 7:30 horas, aproximadamente, de este sábado en la calle Larrea, entre San Martín y Pringles.

Por causas que se tratan de establecer, un Renault Clio, terminó impactando, y quedó incrustado, en la parte trasera, de un colectivo estacionado sobre la mano derecha.

Como consecuencia, más allá de los importantes daños materiales, en el rodado de menor porte, su conductor, y único ocupante, fue trasladado al hospital por el SAME.

La calle, en ese tramo permanece cortada totalmente al tránsito.