Zonal: vuelco de camiones, esta vez en la Ruta 50, ¿es a causa del estado del asfalto?

El camión que tiraba un acoplado, cargado con soja, volcó en la noche del jueves en la Ruta 50, en el kilómetro 595, jurisdicción de la comisaría de Vedia.

El siniestro ocurrió alrededor de las 20:15 horas y, según se informó oficialmente, no hubo intervención de terceros.

El vehículo involucrado fue un camión Ford 1722, conducido por Néstor Todino, de 66 años, oriundo de Arenaza, quien manifestó haber perdido el control mientras circulaba en sentido Vedia-General Arenales. Como consecuencia, el transporte terminó volcando sobre la zona de préstamo.

Tras el accidente, el acoplado y gran parte de la carga de soja quedaron sobre la ruta, lo que provocó la interrupción momentánea del tránsito hasta que culminaron las tareas realizadas por los Bomberos Voluntarios de Vedia.

El conductor fue asistido en el lugar por un médico, aunque afortunadamente no presentaba lesiones. (Fuente FM Encuentro)