Registro de lluvia en General Villegas y resto de los pueblos del distrito

Esta madrugada del 26 de enero, alrededor de la 1:30 comenzó a llover en todo el Partido, descargando cantidades dispares de agua, que sumado a lo llovido la semana anterior promedia en la mayoría de los casos los 50 milímetros.

General Villegas 20 mm.

Elordi 20 mm.

Coronel Charlone 22 mm.

Banderaló 20 mm.

Emilio V. Bunge 13 mm.

Santa Regina 7 mm.

Villa Saboya 6 mm.

Santa Eleodora 8 mm.

Cañada Seca 7 mm.

Piedritas 14 mm.

Pichincha 8 mm.

Villa Sauze 17 mm.