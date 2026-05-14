Volcó un automóvil entre Emilio V. Bunge y Piedritas, su conductor fue trasladado al hospital

Esta tarde, a las 18 horas, se produjo el despiste y vuelco de un automóvil Peugeot 308, conducido por un hombre de 41 años, de General Villegas.

El conductor perdió el control en el kilómetro 6 de la ruta (camino asfaltado) que une ambas localidades del distrito de General Villegas, a la altura de la estancia San Carlos, tramo en que ocurren la mayoría de este tipo de siniestros.

Como consecuencia, el ocupante, fue trasladado al hospital, en la ciudad cabecera, con dolores, aunque sin lesiones visibles.

En el lugar trabaja personal policial, bomberos y del CAPS de Piedritas.