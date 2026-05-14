Inició el Programa de Orientación Vocacional destinado a estudiantes de secundario de todo el distrito de General Villegas

A través del Centro de Educación Abierta Municipal (CEAM) de la Secretaría de Educación de la Municipalidad de General Villegas se inició nuevamente el Programa de Orientación Vocacional destinado a estudiantes de 6° año de las Escuelas de Educación Secundaria del Partido.

La propuesta busca acompañar a los jóvenes en una etapa clave de sus vidas, brindándoles herramientas para reflexionar sobre su futuro académico, vocacional y laboral. En este marco, se vienen realizando encuentros tanto en la ciudad cabecera como en distintas localidades del Partido, acercando oportunidades y espacios de orientación a cada comunidad educativa.

Las actividades son coordinadas por la Directora de Educación, Prof. María Luján Ottaviano; la Subdirectora Prof. María Pepi y la asistente pedagógica Lic. Auri Gorosurreta, quienes trabajan junto a los estudiantes en dinámicas participativas e innovadoras.

Durante cada jornada, los jóvenes participan de diferentes actividades y “misiones” que les permiten reflexionar sobre el autoconocimiento, la elección vocacional y laboral, la búsqueda de información y la construcción de su proyecto de vida. Además, incorporan herramientas de Inteligencia Artificial aplicadas a la orientación educativa y conocen la oferta académica de CEAM, el

Programa de Becas y los recursos tecnológicos disponibles para continuar fortaleciendo sus trayectorias educativas.

El programa comenzó el 28 de abril con la participación de estudiantes de 6° año de la Escuela Secundaria N°3 de Coronel Charlone.

Posteriormente, el 30 de abril, recibimos en CEAM a alumnos de la Escuela de Educación Secundaria N°9 de Villa Saboya, la Escuela de Educación Secundaria N°10 de Santa Regina y la Escuela de Educación Secundaria N°4 “Miguel Cané” de Cañada Seca.

Las jornadas continuaron el 12 de mayo en Emilio V. Bunge junto a estudiantes del Instituto San Juan Nepomuceno, dando inicio a la recorrida por los pueblos del Partido. Finalmente, el 13 de mayo se desarrolló un nuevo encuentro con alumnos de 6° año de la Escuela de Educación Secundaria N°6 “María Marta Brignone” de Banderaló.

Se prevé terminar en las localidades con la Escuela Secundaria de Piedritas y las próximas semanas las de General Villegas; Escuela Secundaria Técnica N° 1, la Escuela de Educación Secundaria Agraria N° 1 “Nelly Brown de Emerson”, las Escuelas Secundarias N° 1, 7 y 8 y el Instituto María Inmaculada.

Además, entre las actividades realizadas por los estudiantes de los pueblos que viajan hasta General Villegas, también participan de recorridos educativos y culturales por el Museo Carlos Alonso, acompañados por su Directora, Ana Pontiggia.

Desde la Secretaría de Educación destacamos la importancia de generar espacios de acompañamiento y escucha activa para que cada estudiante pueda proyectar su futuro con más herramientas, información y oportunidades, fortaleciendo el acceso a la educación superior y el arraigo en el Partido de General Villegas.