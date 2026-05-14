«Voy a insistir en la fórmula Alegre – Trojaola, fue la ganadora en 2023» (VIDEO)

El actual Secretario de Desarrollo Social, marcó esta mañana en una entrevista radial, en FM Peregrina (92.9) una postura firme, poniéndole fin a las especulaciones acerca de su posición como miembro del gabinete, y eventual candidato a repetir la fórmula con la que el actual intendente llegó a la Municipalidad.

Esto surge luego que, principalmente en redes sociales, pero también dentro del grupo de colaboradores de Alegre, haya comenzado a hablarse del compañero o compañera de fórmula del primer mandatario, quien confirmó que será el candidato a intendente por su espacio (hoy enrolado en las filas de Kicillof). Los dos posibles, ambos funcionarios, son Valeria Iglesias, Secretaria de Gobierno y Oscar Trojaola.

Ella, manifestó que estará ocupando el lugar en el que la considere el intendente, incluso si fuera en el 1° lugar para el Concejo, por su parte, el Secretario de Desarrollo Social, fue más contundente; él integrando la fórmula (o nada).

Trojaola, cauto en todo momento, sentó posición, y no descartó una interna si se la habilitaran, si el jefe comunal no lo eligiera para compañero en 2027. Incluso manifestó su intención de continuar en el Concejo Deliberante si le solicitaran dar un paso al costado de su función en Desarrollo Social.

Cabe remarcar que en todo momento dijo que él responde a Gilberto Alegre, y no negó su idea de continuar en política, porque es algo que le gusta; lleva cas tres décadas en el ámbito; y sobre todo, aclaró que falta mucho para que se defina lo que hoy se está discutiendo, agregando que generalmente la fórmula electoral que representará a un espacio, se decide en los últimos días.

En otro porde, también se refirió al área que conduce, la que está experimentando cambios significativos en su respuesta a los vecinos que lo requieren, debido a la situación económica del país, a la que el municipio no es ajena. Sin críticas, explicó cada decisión reciente que el intendente ha tomado en pos de mantener un equilibrio, asegurando el alcance a todos quienes lo necesiten.

El número de pedidos ha aumentado, especialmente de alimentos, medicamentos, y el pago de servicios, en ese orden, pero sobre todo, y es algo que le llama la atención; los adultos mayores, la franja etaria que no demandaba tanto, expresó.

Esperada, la palabra de Trojaola, no pasó desapercibida esta mañana, ambos puntos abordados resultan de interés para la comunidad.