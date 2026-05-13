Alumnos de la Esc. Técnica explicaron el alcance de su trabajo para una futura rotonda en el cruce de las rutas 188 y 33 (VIDEO)

Los alumnos de 6° y 7° año de la Escuela Técnica de General Villegas llevaron a cabo ayer una intensa actividad en el cruce de las rutas nacionales 188 y 33, realizando mediciones principalmente, para armar un proyecto y maqueta ante una posible futura (y necesaria) construcción de una rotonda.

Lo mismo, en la ruta 188, en su paso frente al ingreso principal a la ciudad y barrio El Cruce, pensando allí, en una dársena para entrar y salir de General Villegas, y un puente peatonal, o semáforos, en el caso del barrio.

Distrito Interior habló con ellos para conocer de primera mano en qué consistió el trabajo, y la continuidad que tendrá el mismo, cuál es el objetivo final, y la posibilidad que sea entregado a autoridades políticas para que se gestiones su materialización.