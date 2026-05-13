Lo último en tecnología en DS Glow, el nuevo centro de estética, una apuesta fuerte en General Villegas
En General Villegas se acaba de inaugurar un centro de estética que alcanza los más altos parámetros de calidad, por la formación de sus integrantes y la aparatología con la que cuenta de manera permanente.
Ubicado en la calle Alberti 388 (contacto 3388 433986), a metros de la intersección con Necochea, la apuesta de los hermanos Daiana y Sandro Reynoso y Sandra Grecco, se encuentra funcionando.
Daiana, villeguense, y radicada hace años en la ciudad tras su vuelta, luego de estudiar en Rosario, es la cara visible diariamente, y quien brinda todos los detalles. Es quien explica por qué decidieron instalar e invertir del modo en que lo hicieron en este punto de la región.
«DS Glow, nace con la idea de presentar una estética desde el amor propio y la seguridad que nos genera vernos bien a nosotros mismos, que nunca sea tarde para cuidarnos y empezar a tratar nuestras partes más inseguras, fomentando también hábitos saludables para el resultado óptimo de nuestras máquinas.
Contamos con maquinaria de última tecnología, importadas y de máxima potencia (como depiladora láser, láser picosegundo, radiofrecuencia facial y corporal, vacumterapia, hifu, luz pulsada intensa etc.), que nos ayudan a generar colágeno, elastina, reducir grasa localizada, eliminar celulitis, rejuvenecimiento cutáneo, entre otros, con diferentes tecnologías, trabajando nuestra piel desde adentro hacia afuera; y que tenemos el agrado de presentar en nuestra ciudad como propias, para poder acceder a ellas todo el mes, todo el año», describe la flamante empresa.
«También contamos con el servicio de Cosmetologia y cometaria (realización de limpieza facial, extracciones, microneedling, dermaplaning) y un preparador físico que a través de videollamada con la paciente le puede facilitar una rutina acorde a su condición física y necesidad», agrega.
«La idea es que cada persona tenga un diagnóstico determinado de acuerdo a la zona de su cuerpo que quiera tratar y así armar una rutina, sin cargo, que le genere resultados reales. De todas maneras también van a poder contratar sesiones sueltas», concluye.
A su vez, una de las máquinas es la que permite la eliminación de tatuajes, hoy especialmente requeridas, que por su costo de adquisición no resultan tan comunes; sin embargo, dada la apuesta, existe en General Villegas, de manera permanente, en el nuevo centro de cuidado y belleza.
Con este desafío, la ciudad suma valor agregado, que no solamente permite a los habitantes locales contar durante todo el año con lo que hasta ahora requería viajar a otras ciudades, o aguardar a que de manera quincenal o mensual, llegar un equipo móvil fuese alquilado; sino que atraerá gente de la región, lo que aporta indirectamente a la vida comercial un movimiento extra, contribuyendo al crecimiento y al desarrollo.