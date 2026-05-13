Se construirá en General Villegas un cinerario, estará ubicado junto a la Parroquia «Nuestra Señora del Carmen»

El cinerario es un espacio creado para depositar las cenizas de los difuntos, donde los familiares se acercan para rezar y recordarlo, un lugar de encuentro y recogimiento para recordar al ser querido que decidió ser cremado.

Cabe destacar que la iglesia católica no está en contra de la cremación, sino de que sean esparcidas las cenizas en espacios abiertos como campos, el mar, y otros.

El Padre Tomasz Wargocki, cura párroco de General Villegas confirmó a Distrito Interior esta decisión, que no tiene fecha de inicio de obra, lo que si está determinado es que se construirá junto a la parroquia, en el frente; visto de frente, a la derecha, donde actualmente se encuentra un tapial.

Primero existen otras prioridades, como la pintura del templo, luego de las reparaciones e intervenciones que se le están realizando, como la erradicación de la humedad en paredes, para la que se contrató un moderno sistema con tecnología alemana.

Sobre el cinerario el sacerdote agregó que ya funcionan en diversas iglesias católicas de la diócesis, como Trenque Lauquen o Lincoln.

Este tipo de lugares que son diseñados especialmente, son cada vez más frecuentes y requeridos, tanto como la manifestación a ser cremados.

Una vez que se concluyan las obras planificadas, se avanzará con el proyecto y luego con su concreción, finalizó Tomasz.