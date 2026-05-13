General Pinto: la caída de un caballo en un pozo ciego demandó un importante despliegue

Martín Chiarani, Director de Defensa Civil General Pinto, comentó a Distrito Interior, que en la tarde del martes, tras un llamado por lo ocurrido, se desplegó una cuadrilla a su cargo, dando respuesta satisfactoriamente.

El equino había caído dentro de un pozo ciego, no está claro si el mismo se desmoronó o estaba sin la cobertura correspondiente, lo cierto es que por sus propios medios el animal no podía salir, y los vecinos del lugar no tenían manera de asistirlo.

Luego de una ardua tarea que incluyó una retropala, lograron rescatarlo sin lesiones, permitiendo que el animal se pusiera de pie y fuera retirado del lugar.

Posteriormente y con el fin de evitar nuevos accidentes, el pozo fue tapado.

El hecho ocurrió en el patio de una vivienda ubicada en la periferia de la ciudad. (Imágenes captura video FM Popular)