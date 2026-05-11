General Pinto: la importancia de un aero club operativo para recibir este tipo de aeronaves y permitir mejores servicios

Este avión, un Pilatus PC-12, alteró la calma de la ciudad ayer luego que la sobrevolara a baja altura momentos previos al aterrizaje.

Sus condición de avión monomotor turbohélice genera un sonido imponente que no pasó desapercibido en la especial calma del domingo.

Se supo que su arribo se debía a un servicio privado, un vuelo charter, que realizaba procedente de San Fernando, en busca de cuatro pateros, turistas, generalmente extranjeros que vienen a realizar la práctica de la caza de patos, un servicio que se presta en las inmediaciones de Coronel Granada.

El detalle en este caso es la importancia de contar con las instalaciones en condiciones para que aviones de este tipo puedan aterrizar y despegar sin inconvenientes, y en consecuencias este tipo de servicios puedan prestarse, mejorando a su vez, lo que se le ofrece a los foráneos que encuentran en la zona este atractivo.

Por la utilización de sus instalaciones, el aero club no percibe pago alguno, ya que toda aeronave con matrícula NV que está bajo la órbita de la aeronáutica nacional, cuenta con este tipo de lugares en modo colaborativo; sin embargo, cualquier empresa o particular, si dispone de una ayuda, puede ser aceptada; el objetivo sería en esos casos, contribuir para que no haya limitantes a la hora de requerirlo.

Este avión particularmente es pesado, por lo tanto requiere, aunque sea un pista de tierra y césped, como en este caso, balizada por otra parte, un terreno compacto y en buenas condiciones; estado en que el aero club conserva su pista, característica que una vez más pone es superficie la importancia de contar con un equipo que trabaja, una institución que se sostiene destacando a General Pinto en el mapa por estas condiciones. Los vuelos sanitarios lo han permitido comprobar en otras oportunidades.

Un dato de color es que esta unidad acaba de ingresar al país, es de fabricación suiza, por lo tanto éste era uno de sus primeros vuelos.