Pádel: séptimo torneo en 4ta. obtenido por los representantes de General Villegas en poco tiempo, esta madrugada ganaron en Venado Tuerto

Federico Barbera (pájaro) y Matías Cisarello volvieron a coronarse campeones en un torneo de pádel, en la cuarta categoría; esta vez en Venado Tuerto.

El fin de semana pasado se quedaron con el organizado por MVP en Villegas, antes lo habían hecho en Alvear, General Pico, Pehuajó, América, y previamente también en Venado Tuerto. De 8 disputados recientemente, solamente en uno fueron subcampeones.

El partido de la final que ganaron 6-4, 6-2 finalizó cerca de las 2:30 de este lunes, en plena madrugada, antes habían jugado el ´sábado habían jugado dos partidos de zona, y este domingo cuatro, octavos, cuartos, semi y final.

Para Barbera este fue el campeonato número 65 que obtiene, manteniéndose como el jugador de pádel con más campeonatos ganados, Cisarello por su parte, uno de los considerados nuevos en esta categoría, ha comenzado a sumar conquistas.

Los próximos compromisos son el Máster de APPBA en Pellegrini el 29,30,31 de mayo donde representarán a General Villegas, dado que quedaron dentro de las mejores 4 parejas de nuestra ciudad.

Por otra parte, al ganar hoy en Venado Tuerto clasificaron al Nacional de Rosario que se juega en junio, sin fecha confirmada aún.