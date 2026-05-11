IMÁGENES ENVIADAS POR LA GENTE: ¿hay juegos de riendas detrás del Hogar de Ancianos?

Con ironía y un toque de humor, un lector de Distrito Interior envió estas imágenes que muestran tres tambores de 200 litros, ubicados en el medio de la calle Estrada, detrás del Hogar de Ancianos, en la intersección con la calle Compagnucci.

Allí existió por un prolongado período un pozo en el asfalto producto de una pérdida de agua que al ser reparada, se tapó y reconstruyó la traza. Para un fraguado seguro se colocaron estos elementos a modo de señales preventivas.

Anteriormente indicando que había una rotura, y actualmente para que no se dañe la obra, los tambores son desde hace un largo período parte del paisaje del barrio.

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