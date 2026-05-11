Valeria Iglesias sobre los cambios en la ayuda social: «Estamos optimizando los recursos para llegar a toda la gente que necesita» (AUDIO)

La Secretaria de Gobierno de la Municipalidad de General Villegas, explicó recientemente en el programa Las Cosas por el Aire que conduce Fernando Cisarello en FM Peregrina (92.9) los sábados, los alcances y la nueva forma en que el municipio asistirá a las familias que requieren asistencia alimentaria.

Ya no se les entregará dinero para que compren alimentos, sino que se les dará la mercadería con mejoras en los productos.

También, en el mismo sentido, se refirió al Proyecto enviado por el Ejecutivo al Concejo Deliberante, mediante el cual cada persona que reciba una ayuda deberá realizar alguna tarea en el municipio o capacitarse, a modo de contraprestación.

Audio de Valeria Iglesias sobre los cambios en la ayuda social

Iglesias comenzó aclarando que no se trata de recortes en la asistencia que se requiere, o de suspensiones, por el contrario, se están optimizando los recursos del Estado local, garantizando el alcance a todos quienes los requieran, de manera sostenida en el tiempo.

Uno de los cambios más significativos está relacionado con el retiro por parte de la Provincia del Programa MESA (Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria) que consistía en la entrega de cajas de alimentos a familias de estudiantes de escuelas públicas, el que a partir de mayo de 2026, se encuentra suspendido por 90 días debido a ajustes presupuestarios.

Por ese motivo el Gobierno provincial enviará a los municipios mercadería que será distribuida a través de éstos, ya que cuentan con la estructura necesaria y el registro de los villeguenses de todo el distrito (en este caso), que pudieran requerirlo.

En línea con este cambio la Municipalidad ha determinado un cambio muy importante en la asistencia en alimentos. Deja de entregar cheques para la compra de los mismos, generalmente valores que rondaban los $ 50.000 o más, y lo hace directamente con mercadería que es reforzada con carne, huevo, entre otros.

De esta manera se tendrá la seguridad que llega lo que se necesita, al tiempo que permite optimizar los recursos económicos para esta acción.

Esta medida que ya es una realidad, demanda a su vez, probablemente algún tipo de cambio o reacondicionamiento en el lugar de acopio o entrega, ya que la cantidad de mercadería que se recibirá y acopiará requerirá de un espacio mayor al actual, explicó la funcionaria.

Para la asistencia en casos de salud, si no se cuenta con el especialista o estudio requerido en General Villegas se les abonará lo que corresponda, pero los viajes ya no serán en remises, sino en colectivo con el correspondiente pago del o los pasajes.

Desde hace un tiempo, continuó la Secretaria de Gobierno, el intendente dispuso la incorporación de una cuadrilla para el barrido de las calles, la que opera de 21 a 3 horas. Esto permite dar respuesta a la necesidad de trabajo que muchos vecinos buscan Alegre menciona una frase del ex presidente Eduardo Duhalde que decía que las barredoras no comen, recordó;explicando que ha actualmente dos barredoras en funcionamiento pero no son suficientes, además, de incorporar más se les impediría a las personas que lo están haciendo trabajar en el barrido.

Lo de la nocturnidad es debido a que en el día, los trabajadores se encuentran con vehículos estacionados que les impiden una tarea efectiva. Por otro lado, reconoció que, si bien esto es reciente y su implementación paulatina, es en respuesta tras reconocer que Villegas estaba necesitando una mejora en este servicio.

En el afán de generar mayores oportunidades de ingresos, Valeria Iglesias contó que hace unos días enviaron al HCD un Proyecto para su tratamiento, el que todavía no se ha dado, que tiene como fin dos cuestiones con una misma raíz. Todas aquellas personas que requieran ayuda económica, deberán devolverle al municipio con trabajo en diferentes áreas durante un tiempo determinado, o capacitándose a través del Estado local. Incluso, en algunos casos ambos requerimientos podrán ser simultáneos. Acerca de este segundo punto, la idea es que quien pase por esta instancia adquiera la experiencia necesaria para desenvolverse a futuro en el ámbito privado.

Esto que fue comentado a grandes rasgos, tiene un reglamento que establece con claridad cómo sería su implementación; para que prospere, el Concejo deberá tratarlo próximamente.

Las necesidades son infinitas y los recursos son finitos, remarcó Iglesias, en alusión a estos cambios que pueden tener algún tipo de resistencia al comienzo de su aplicación porque resultan una novedad, pero que persiguen puntos claros: dar respuesta a todos los vecinos que lo requieren, y garantizar la disponibilidad de fondos para los próximos meses teniendo en cuenta la difícil situación económica a la que la Municipalidad no está ajena.

Audio de Valeria Iglesias sobre el Proyecto PILA enviado al HCD