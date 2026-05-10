Pablito Castillo actúa hoy en General Villegas, con «La Pelo», «El Sugar», y más

Tras su exitosa temporada en este verano 2026 en Villa Carlos Paz, el influencer y humorista desembarca en nuestra ciudad con un espectáculo que combina humor, emoción y un gran despliegue escénico, digno de ver, coinciden quienes se vieron sorprendidos con el show que anche recaló en Trenque Lauquen.

Esta noche es el turno de General Villegas, el cine teatro Español con «La Risa que me Parió».

El show recorre su vida, su historia y sus personajes más icónicos, como “La Pelo” y “El Sugar”, en distintos cuadros de humor que prometen hacer reír y emocionar a públicos de todas las edades.

A modo de adelanto, la obra se destaca por su despliegue: múltiples cambios de vestuario y un constante movimiento escenográfico que acompañan el ritmo del espectáculo y potencian cada uno de los cuadros humorístico.

Con su experiencia en Carlos paz, y Pablito se consolidó como uno de los humoristas más convocantes del momento.

Las entradas anticipadas se pueden encontrar en Ancla Teatro o en la boletería del teatro.