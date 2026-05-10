General Villegas: impacta la cantidad de locales comerciales vacíos

La ciudad cabecera no escapa a la crisis económica que vive el país y se refleja tanto en el movimiento diario, como en los testimonios de los comerciantes que han visto disminuidas, en su gran mayoría las ventas; tanto es así, que muchos decidieron o debieron cerrar las puertas.

Varias de las fotografías que acompañan esta publicación fueron enviadas por un lector que no pudo ocultar su tristeza al ver el panorama que resulta preocupante. En su mayoría los locales fotografiados se encuentran en el centro de la ciudad, sin embargo es una tendencia que se da en otros puntos del ejido urbano también.

Varios dieron de baja a la actividad recientemente, y otros que quedaron vacíos hace meses no han vuelto a ser ocupados.

El ciclo hasta llegar al cierre se da casi de manera idéntica; baja en las ventas, se despiden empleados, luego se imposibilita abonar el servicio de luz y el alquiler. Varios, lamentablemente están en ese proceso.

Cabe mencionar, nobleza obliga, que en medio de esta situación, se han dado algunas inauguraciones en rubros como el gastronómico, belleza y vehicular, pero la balanza, está inclinada hacia las bajas.

General Villegas tiene la particularidad de estar beneficiada por su ubicación geográfica, rodeada de localidades cuyos habitantes por tratarse de la cabecera del distrito se trasladan hasta aquí por trámites, algo similar ocurre con distritos vecinos, por salud, pero no alcanza.

Naturalmente los argentinos, aunque quejosos, somo optimistas, lo que explica por qué se resiste hasta el final, pero hay momentos que no alcanza ni siquiera con el amor propio, los números mandan y las conseccuencias son luces que se apagan, puertas que se cierran.

Inversamente proporcional a esta realidad salen al mercado nuevas ofertas en comidas o cosas dulces (tortas para el mate), como la salida más rápida y práctica ante la pérdida de un ingreso y hacer frente a las necesidades primarias.

Cuesta admitirlo, y hasta nos genera la sensación de estar salando la herida al reflejarlo, pero es la realidad (única verdad), y no afrontarla, es no admitirla. No hablar de ello es pretender que no exista. Planteándola, no pesará menos saber que hay otros en la misma situación, pero si puede despertar conciencia, incluso en los que tienen el poder de las decisiones para comenzar revertirla.