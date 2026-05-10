El público de General Villegas volvió a reafirmar que gusta del boxeo, y los púgiles no defraudaron

El viernes fue una noche de fiesta para el deporte de los puños en el SUM del Parque Municipal que el frío y la lluvia, que comenzó cuando la gente estaba ingresando aún, no opacó, ya que la gente concurrió ocupando prácticamente la totalidad d elas 500 sillas que se habían colocado.

Ese dato d ela cantidad de público es un dato importante desde el vamos; lo que seguiría de acuerdo a lo programado fue la participación y la colaboración de todos los que forman parte del equipo de trabajo, o de la familia, de la Escuela Municipal de Boxeo. Esto significa que se nota la tarea conjunta, el compromiso y sentido de pertenencia que tienen como denominador común a este deporte.

Todo comenzó unos minutos más allá del horario anunciado, justamente por la lluvia que se tuvo en cuenta para que nadie se perdiera el arranque de lo que fue el primer Festival de Boxeo del año en la ciudad.

Organizado por la Escuela, y el acompañamiento del municipio, el primer acto fue una exhibición de los más chicos que mostraron una rutina de movimientos colectivos y luego el manopleo, en el medio, las autoridades municipales allí presentes encabezadas por el intendente, hicieron entrega de material para los entrenamientos, reconociendo la tarea del conjunto de los que forman este espacio que conduce desde su creación «Caito» Valdebenito, destacando el valor de contar con un espacio de contención, a su vez el mentor de la Escuela de Boxeo agradeció la acción, el acompañamiento, y destacó la participación de la gente que gusta de este deporte, pero sobre todo lo acompaña.

La hora de los combates

Fueron 8, con dos debutantes, dos pares de hermanos sobre el cuadrilátero y dos regresos a las peleas.

Franco Juaristi que debutó, se impuso a Damián Alvarez, de Venado Tuerto.

Braian Chariani perdió ante Ciro Pedraza, de Lincoln.

En su debut, Gabriel Magallanes, le ganó a Eric Stuart, de Trenque Lauquen.

El cuarto combate fue en realidad una exhibición que llevaron adelante Tomás Giacobone y Luis Rincón de Trenque Lauquen.

Lian Luzuriaga ganó ante Ramiro Lopapa, de LIncoln, y su hermano, Yamil Luzuriaga, que marcó su retorno tras una larga recuperación luego de un accidente con su moto, se impuso por abandono tras provocarle un importante corte, a Federico Oviedo, de Venado Tuerto.

Ante un breve intervalo, tres pupilas de Valdebenito subieron al ring para realizar la segunda exhibición de la noche, fueron Antonela González, Milagros Bazán y Clementina Suárez.

Tras retomar llegaron los combates principales, el semifondo que significó el retorno de Candela Verdugo al cuadrilátero, tras ser mamá quien enfrentó a Sofía Olivetto, de Olavarría, imponiéndose la visitante.

Finalmente, la pelea estelar, fue victoria para el local, a quien el propio Valdebenito reconoce como «un distinto», asegurando que con un año de dedicación exclusiva, para lo que necesitan apoyo, General Villegas tendría un nuevo campeón.

Lucas Giacobone le ganó en fallo unánime a Diego Mora, de Venado Tuerto, en la categoría Crucero.

Los jueces fueron Carlos Melian, Miguel Vallejos y Matías Canavesi, quienes cumplieron con su tarea sin reproches por parte del público, mostrando objetividad en cada fallo.

El resto, desde el árbitro, Mario Luis (FAB), el médico, Dr. Juan Martín Benegas, que intervino en una oportunidad, la seguridad a cargo de MyM, Pasetti, en el sonido e iluminación, y todos quienes participaron en la organización, hicieron que el Festival no tuviera fisuras, lo que deja la vara alta y reafirma la materia prima que existe en la ciudad cuando se trata de boxeo.

No tiene fecha, pero con lo logrado, sin dudas, pasados unos meses, habrá una nueva posibilidad para ver a los talentos locales entre las 16 cuerdas.