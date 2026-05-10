Villeguense viral por su respuesta a un cronista de C5N sobre el presente del país (VIDEO)

Radicado en Buenos Aires desde hace unos años, Juanjo Berón, este villeguense fue abordado en la calle, frente al local en el que trabaja, y al dar su visión de cómo marcha la economía del país, no tardó en ser viral. Considera que se va por el camino correcto, incluso se refiere al presidente como el mejor de la historia.

Tiene tres trabajos, aunque con uno vive bien, pero los restantes son porque quiere tener todas sus necesidades cubiertas sin inconvenientes, aseguró. Finalmente le sugiere al notero del canal de noticias C5N que le transmitan a la gente la importancia de trabajar.

Tras sus dichos desde espacios libertarios, como opositores, no tardaron en producirse las repercusiones que están a favor y/o en contra, incluso, como ocurre en las redes, la discusión en algunos casos, tomó direcciones que se alejaron del tema en discusión haciendo foco en la persona.

En Villegas, inicialmente, fue más grande la sorpresa por su aparición que por su declaración, aunque en algún espacio libertario, berón habría respondido a los agradecimientos por sus postura, reafirmándola; es decir, aquellos que han compartido una amistad en sus años en Villegas, no niegan el asombro, ya que lo que parecían dichos propios de su humor cotidiano, no lo es.