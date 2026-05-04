Marrafino: el boom de los usados y la confirmación de Peugeot y Citroën como sus nuevas marcas (VIDEO)

Hernán Marrafino, propietario de las agencias de autos y motos que llevan su apellido como nombre, se refirió a la fuerte apuesta que acaba de hacer, nuevamente, en la venta de usados, dadas algunas condiciones que se lo permiten y resultan beneficiosas y convenientes para los clientes, la baja en las tasas de interés, la baja en los objetivos de algunas marcas, las mejoras en las condiciones de otorgamiento de créditos, y la cantidad de unidades, usadas disponibles en General Villegas.

Este espectro es utilizado y ya se encuentra disponible para quien esté en la búsqueda del auto, o el cambio del actual por uno nuevo o de mejores condiciones.

Con valores que van desde los $ 5.000.000 en adelante, son accesibles y una hora será suficiente para cerrar y concretar el negocio.

Esta no es la única novedad del empresario motor, ya que acaba de anunciar que Marrafino pasa a ser también agente oficial Peugeot y Citroën, restando solamente el lugar físico donde funcionará la nueva agencia, que al igual que Fiat, RAM y Jeep, contará con service oficial y otros beneficios.