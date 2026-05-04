Chocaron tres camiones en la RN 33 a la altura del puente Vidania

La violenta colisión ocurrió a la altura del kilómetro 345 de la Ruta Nacional 33.

Tres camiones protagonizaron el hecho que no dejó heridos a pesar de la gravedad.

Un Ford 1722 con una cisterna lechera, conducido por Sebastián Alfredo Guerra (25), oriundo de General Villegas; un Volvo con acoplado, al mando de Claudio René Aranda (48), de Paraná; y un tercer vehículo Mercedes Benz Actros con batea, conducido por Mario Ricardo Celiz (72), proveniente de Santiago del Estero.

Según relató el conductor del Ford, el camión con batea circulaba a muy baja velocidad, lo que lo obligó a realizar una maniobra evasiva para evitar impactarlo. En ese intento, terminó colisionando contra el Volvo, rozando además al tercer vehículo, informó FmData Trenque.