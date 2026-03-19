General Villegas: ofrecen microcréditos para emprendedores con tasa bonificada

La Municipalidad de General Villegas informa que se encuentra vigente la línea de Microcréditos Productivos de Provincia Microcréditos, una política pública orientada a fortalecer el entramado productivo local y acompañar el crecimiento de emprendedores y emprendedoras del distrito.

Esta herramienta cuenta con la bonificación de tasas de interés otorgada por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, lo que permite generar condiciones más accesibles para el financiamiento de proyectos, promoviendo la inversión, la generación de empleo y el desarrollo económico en cada localidad del partido.

Los créditos están destinados a inversión productiva y capital de trabajo, facilitando la adquisición de maquinaria, herramientas, insumos y mejoras en infraestructura, aspectos clave para consolidar y expandir las unidades productivas.

En este sentido, desde el gobierno municipal se continúa articulando con la Provincia para acercar herramientas concretas que impulsen el crecimiento del sector emprendedor, entendiendo que el desarrollo local se construye a partir del acompañamiento sostenido a quienes invierten, producen y generan oportunidades en la comunidad.