General Villegas: ofrecen microcréditos para emprendedores con tasa bonificada
Esta herramienta cuenta con la bonificación de tasas de interés otorgada por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, lo que permite generar condiciones más accesibles para el financiamiento de proyectos, promoviendo la inversión, la generación de empleo y el desarrollo económico en cada localidad del partido.
Los créditos están destinados a inversión productiva y capital de trabajo, facilitando la adquisición de maquinaria, herramientas, insumos y mejoras en infraestructura, aspectos clave para consolidar y expandir las unidades productivas.
En este sentido, desde el gobierno municipal se continúa articulando con la Provincia para acercar herramientas concretas que impulsen el crecimiento del sector emprendedor, entendiendo que el desarrollo local se construye a partir del acompañamiento sostenido a quienes invierten, producen y generan oportunidades en la comunidad.
https://www.gba.gob.ar/
Quienes cumplan con los requisitos podrán solicitar la bonificación de tasa completando el formulario disponible en la web.
Para consultas específicas, se encuentra habilitado el correo electrónico:
crp_microcreditos@mp.gba.gov.
Asimismo, para recibir asesoramiento y acompañamiento en el proceso, pueden comunicarse con la Secretaría de Promoción, Producción y Medio Ambiente del Municipio de General Villegas, de lunes a viernes, de 7 a 13 hs., en Pringles 350, primer piso, o al teléfono 3388 423604.