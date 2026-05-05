La justicia condenó a 11 años de prisión a Waldo Echeverría por el homicidio de Diego Gastón Córdoba, ocurrido en 2022 en General Villegas

El Tribunal en lo Criminal N° 1 de Trenque Lauquen condenó a Waldo Ayrton Echeverría a once años de prisión de efectivo cumplimiento por el homicidio de Diego Gastón Córdoba, ocurrido en el mes de diciembre del año 2022.

Por entonces, Córdoba, de 21 años, había sido hallado caído de su moto en la esquina de Berutti y Vieytes de madrugada; lo que en un principio parecía una caída producto de un choque con otra moto, con el correr de las horas, los testimonios e imágenes de las cámaras de seguridad, permitieron determinar que no se había tratado de un accidente, sino de un ataque, tras una persecución.

El juicio oral se llevó a cabo días pasados, y finalmente, el 27 de abril se dictó la sentencia, por unanimidad, que consideró a Echeverría autor penalmente responsable del delito de Homicidio Simple; información que se conoció, de manera extraoficial, en las últimas horas.

Según el fallo, el acusado deberá cumplir la pena de once años de prisión, además de afrontar las costas del proceso, publicó Actualidad.

La madrugada en que ocurrieron los hechos, Echeverría, que previamente había estado en un espacio común con la víctima, lo persiguió, se acercó a éste y mediante un golpe de puño le provocó la caída que lo dejó inconsciente, tras golpear su cabeza contra el asfalto, con un severo traumatismo de cráneo, por lo que tuvo una agónica internación de días hasta su deceso.

La causa pasó de Lesiones culposas, a Lesiones gravísimas dolosas y luego, tras la muerte del joven como Homicidio simple, con la intervención de la UFI N° 1 del Departamento Judicial de Trenque Lauquen, a cargo en ese entonces del fiscal Manuel Iglesias.

Oportunamente se determinó también que el homicida dejó abandonado a Córdoba retirándose del lugar, lo que agravó su situación.

A Córdoba, único hijo, se lo recuerda aún como un joven simple, buen amigo, y muy compañero de su madre, quien ha encabezado desde siempre el pedido de justicia; inicialmente al insistir en que no había sido un accidente, y luego, porque se consideró que habría al menos una persona más como partícipe en el momento del hecho, una adolescente, que habría sido la acompañante de Echeverría en ese momento.