General Villegas: choque de camiones en el cruce de rutas, más datos

La colisión fue a las 13 horas aproximadamente en el cruce de las rutas 188 y 33.

Los camiones involucrados fueron dos, el impactado, un Ford 1730 con acoplado, conducido por un villeguense. El otro rodado, un Ford Cargo 1832 perteneciente a la empresa EQUIMAC con un equipo a bordo.

Se desconocen las causas que provocaron e choque, que no dejó lesionados.

Los daños materiales, fueron de consideración en la cabina del segundo camión, mientras que en el restante se observaron en el paragolpes principalmente.

Los camiones circulaban en dirección al acceso principal de General Villegas.