Dominguez Carvalho se bajó de cualquier posibilidad de ser candidata en las próximas elecciones (AUDIO)

La concejal de Cambiemos, integrante del bloque oficialista y cuyo nombre sonaba como uno de los que podría ocupar los primeros lugares de la Lista del actual intendente, el sábado en el programa Las Cosas por el Aire, confirmó la noticia.

La edil dijo que su decisión es la de no participar en las próximas elecciones de medio término, y si bien el 10 de diciembre concluye su mandato, en escenario actual no le permite vislumbrar un espacio que esté acorde con el suyo, y sobre todo lo que entiende por participación política, por lo tanto, luego de cumplir con lo que le fue conferido democráticamente se va a su casa, aunque continuará, del modo en que lo hace actualmente, la Gestión de Gilberto Alegre.

Dominguez Carvalho había declarado oportunamente que su límite político era Kicillof, y dado que el intendente confirmó su alistamiento en las filas del Gobernador bonaerense, ella se baja de cualquier posibilidad. En ese sentido dijo que es una manera de demostrarle al pueblo en general y a la gente que la acompaña desde el inicio en este camino de la política, que comenzó hace 10 años exactamente, en particular, coherencia entre lo que se dice (que se piensa) y lo que se hace. Así mismo no dejará de mirar al 2027.

Consultada sobre los pasos que está dando su líder político, Santilli Diego Santilli, quien estaría por arreglar o habría arreglado con la Libertad Avanza, la concejal no dudó al contestar que La Libertad Avanza local ha dejado muestras claras que está para entorpecer y no para colaborar, sostuvo sus dichos, mencionando que se puede tener diferencias con quien gobierna y eso amerita sentarse a discutir, consensuar, pero cuando se lo denuncia penalmente tres veces (como ha ocurrido en General Villegas), hay falta de voluntad Finalmente dijo «con la gente que no tiene voluntad no se puede dialogar, entonces con esta Libertad Avanza local no tengo nada que hacer».

De este modo, reafirma lo que pocos pensaban podría hacer, da un paso al costado de cara a las próximas elecciones de medio término.

En la entrevista en la que se abordaron otros temas acerca de su presente y futuro laboral, habló de la carrera que cursa, casual o causalmente aplicable a la política que está viniendo. También opinó acerca d ela compra del nuevo vehículo oficial que generó diversas y abultadas opiniones en la comunidad.

Con la política como un camino de ida; en su andar, más lento en este caso por decisión propia pero sin abandonar el camino, acaba de hacer un movimiento estratégico que momentáneamente la ubicará en un lugar de observadora, aunque dejó en claro que acompaña y coincide con la Gestión Alegre, más allá del rumbo político que éste ha tomado.

Audio e la entrevista a Romina Dominguez Carvalho