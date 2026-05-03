Falleció un conocido piloto de la zona en un accidente ocurrido entre Fortín Olavarría y Soundbland
Cerca del mediodía de este domingo 3 de mayo, dos camionetas, por causas que por el momento se desconocen, chocaron frontalmente en el camino de tierra que une las localidades mencionadas en el título.
Como consecuencia del fuerte impacto fallecieron los conductores de ambos vehículos.
Otras tres personas, dos jóvenes de 20 y 17 años, y un menor de 7 años de edad, fueron trasladadas con heridas de distintas consideración al hospital de América, informó La Nueva Prensa.
Una de las víctimas fatales fue Luciano Bathis, piloto oriundo de Fortín Olavarría y protagonista actual del Supercar en la categoría C.R.A.S.
La noticia golpea fuerte en cada rincón de los boxes, en cada taller, en cada lugar donde el ruido de los motores alguna vez se mezcló con su risa. Luciano no era solo un piloto: era de esos que dejan huella, de los que hacen del automovilismo algo más humano, más cercano, más real.
Hoy se va alguien que supo vivir este deporte con pasión desbordante, con esas “locuras” tan suyas que arrancaban sonrisas incluso en los momentos más tensos. Nos quedará para siempre su alegría contagiosa, su forma de ser, su energía arriba y abajo del auto.
Acompañamos en este difícil momento a su familia, amigos y a toda la gran familia del automovilismo zonal, publicó Acelerando en Pista. (Foto:Rivadavia on line)