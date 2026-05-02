El club Juventud de Banderaló reinaugura hoy la cancha de pelota a paleta

Lo que comenzó meses atrás como una idea de mejorar el piso, realizándole algunos parches a sus roturas, se convirtió en un importante desafío que se materializará hoy sábado por la mañana.

El acto será sencillo y tendrá lugar a las 9 horas, luego, con un esmerado servicio de cantina comenzarán los partidos, algunos d elos cuales serán exhibiciones.

El predio contará con esperado servicio de cantina, y se realizara el sorteo d ela rifa cuyos números se vendieron para esta causa.

Potoc Iturria, profesor de pelota a paleta, y uno de los difusores más comprometidos que tiene esta disciplina en la región, contó a Distrito Interior cómo se gestó esta obra que superó todas las expectativas.

Periódicamente Iturria junto a otros pelotaris se juntan y se trasladan a diferentes canchas del distrito, Cañada Seca, Villa Saboya; donde pasan todo el día jugando. Por cuestiones obvias, Banderaló quedaba relegado por el estado del piso del frontón, que tiene de construido 100 años, y hacía 20 aproximadamente que estaba abandonado, de allí que inicialmente la idea fue hacerle mejoras para comenzar a jugar, pero desde la Comisión consideraron que esa intervención duraría poco, por lo que decidieron levantarlo por completo y construir un piso nuevo de hormigón, con 10 centímetros de espesor.

Con el entusiasmo en alza, también se decidió pintar las paredes y hacerle los detalles que requería para que luzca tal como se la aprecia.

La idea a futuro, en un corto plazo, es dar clases, explicar cómo es el juego, dado el interés mostrado por muchos futuros jugadores, y dar inicio, también a torneos.