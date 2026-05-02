Cadena de oración por la recuperación de Damián Moyano, accidentado con su moto en Piedritas

El joven de 25 años, Damián Moyano, sufrió serias heridas luego de protagonizar un accidente cuando circulaba por la localidad a bordo de su moto, una Honda Twister 250 cc. el pasado 23 de abril.

Desde entonces donde inicialmente se determinó que había sufrido traumatismo encéfalo craneano, con fractura de cráneo, fractura expuesta en un miembro inferior, por lo que fue intervenido quirúrgicamente su cuadro ha sido delicado permaneciendo en terapia intensiva.

Actualmente se encuentra internado, en delicado estado, en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital de Alta Complejidad del Bicentenario Esteban Echeverria, ubicado en el distrito del mismo nombre.

En contacto con su mamá Sonia Acosta, contó a Distrito Interior que las indicaciones son por el momento esperar que evolucione favorablemente. Mientras tanto, todos sus afectos directos, cercanos, con el aval de su familia piden cadena de oración por su salud.

Este es un momento extremo, y en casos como éste, la fuerza de la unión en un mismo pedido ha generado milagros.