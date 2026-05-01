Allanaron una vivienda para secuestrar una moto por ruidos molestos y recuperaron otra robada en General Pinto que estaba en Germania

Los dos hechos ocurrieron en las últimas horas y fueron informados por la autoridad policial, dando cuenta de los dos procedimientos que permitieron, por un lado dar cumplimiento a lo establecido por ordenanza municipal, y por otro esclarecer una sustracción que se dio en la ciudad cabecera y concluyó con la recuperación en Germania.

Respecto al allanamiento, fue como consecuencias de faltas, por parte de un menor de edad, a la Ordenanza N° 4864 por ruidos molestos y maniobras riesgosas.

Personal de la Policía Comunal procedió a allanar una vivienda y secuestrar una moto tipo DAX 70 cc. que fue identificada por alterar la calma de la localidad al circular. El operativo fue dispuesto por el Juzgado de Faltas y el rodado puesto a disposición de éste.

Sobre la sustracción de la moto, a raíz de la denuncia del damnificado, un vecino de la ciudad cabecera, se inició una investigación de la que fue parte el Centro de Monitoreo Municipal, el Destacamento Germania, Subcomisaria Coronel Granda y Destacamento Iriarte.

A instancias de las pruebas recabadas, personal de Destacamento Germania logró dar con la misma, que era conducida por un menor de edad, siendo acompañado también por un menor de edad.

Tras la interceptación y secuestro de la unidad, se iniciaron actuaciones por encubrimiento, cumpliendo con los recaudos legales para estos casos.