Lalcec General Villegas convoca a Asamblea este jueves

La Asociación de Lucha Contra el Cáncer General Villegas, llama a Asamblea Anual Ordinaria para hoy, 30 de abril, a las 14:30 horas en Moreno 714 «Apasionante».

Se tratará el siguiente Orden del día:

1 – Lectura y consideración del Acta de Asamblea anterior.

2 – Elección de dos asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y Secretario suscriban el Acta de Asamblea.

3 – Lectura y consideración de la Memoria y Balance del período 2025. A Designación de tres asambleístas para integrar la Mesa escrutadora.

5 – Renovación total de la Comisión Directiva.