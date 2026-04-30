La nueva Captiva, vehículo híbrido de Chevrolet, está en Milenaria General Villegas (VIDEO)

Hernán Bartolomé, una de las caras más conocidas de la firma oficial de Chevrolet, mostró las bondades de este nuevo vehículo que sorprende por sus prestaciones, tecnología y facilidades para acceder al último modelo.

La Chevrolet Captiva PHEV (híbrida enchufable) 2026 es un SUV familiar lanzado en Argentina que combina un motor 1.5L naftero con uno eléctrico, ofreciendo 204 HP, 310 Nm de torque y hasta 75-100 km de autonomía eléctrica. Destaca por su alta eficiencia, con una autonomía combinada superior a los 1.000 km, caja DHT y tecnología de seguridad avanzada.

Recién llegada a general Villegas, se puede vivir la experiencia de probar este modelo que parece traído del futuro, aseguran sin exagerar. Conocé la manera de llegar a este cero kilómetro con la ventaja de contar en Villegas con los talleres oficiales en la misma concesionaria.