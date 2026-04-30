General Villegas: el Jardín de Infantes N° 918 se llama oficialmente «Malvinas Argentinas»

En la sede del Jardín de Infantes N° 918 se llevó a cabo en la mañana del miércoles un acto profundamente significativo para la comunidad educativa de General Villegas: la imposición del nombre “Malvinas Argentinas” a la institución, una decisión que consolida su identidad y fortalece el sentido de pertenencia de toda la comunidad.

La ceremonia a la que asistieron funcionarios municipales, concejales y consejeros escolares, comenzó con el izamiento del pabellón nacional, ante la presencia de las banderas de ceremonia de instituciones educativas y entidades intermedias, seguido por la entonación del Himno Nacional Argentino. También acompañaron veteranos de la Guerra de Malvinas y Paula Siri, madre del Cabo PM Fabián Siri.

Durante el acto se remarcó el profundo significado de nombrar una institución educativa, porque es otorgarle identidad, memoria y sentido de pertenencia. Es reconocer nuestra historia y proyectar el futuro con valores para transmitir a las nuevas generaciones.

Uno de los momentos centrales fue el descubrimiento de la placa del Departamento Ejecutivo Municipal, a cargo de la secretaria de Gobierno, Valeria Iglesias; la directora de Educación, María Luján Ottaviano; y la directora del establecimiento, Paula Farías. Posteriormente, la inspectora Jefa Regional, Marianela Hoffmann; la inspectora Jefa Distrital, Susana Garat; la inspectora de Nivel Inicial, Andrea Rosiello; la directora Paula Farías y Valeria Iglesias descubrieron el cartel con el nombre de la institución. La bendición estuvo a cargo del presbítero Tomasz Wargocki.

Por su parte, la presidente del Consejo Escolar, Karina Gianolio junto a consejeros escolares, hicieron entrega de un juego completo de bandera nacional y bandera de la provincia de Buenos Aires.

En sus palabras, la directora del establecimiento, Paula Farías, repasó la historia del jardín desde su creación y subrayó el valor del nombre elegido. “Este nombre que hoy nos convoca no es solo una denominación, es un compromiso. Un compromiso con la memoria, con el respeto y con el amor por nuestra patria”, expresó. En ese sentido, agregó: “Nombrar a nuestro jardín como Malvinas Argentinas es también sembrar en las nuevas generaciones valores que perduren en el tiempo: memoria, respeto, identidad y amor por nuestro país”. Además, agradeció el acompañamiento permanente de la Municipalidad, del Consejo Escolar, del equipo docente, de la cooperadora y de las familias en el crecimiento de la institución.

También tomó la palabra la ex docente Silvia Moreno, impulsora junto a su hermana Sandra de la propuesta seleccionada por la comunidad. Destacó que el nombre surgió del deseo de mantener viva la causa Malvinas y de sembrar memoria desde las primeras infancias, como parte de una construcción colectiva que identifica al pueblo argentino.

Por su parte, la inspectora Jefa Regional, Marianela Hoffmann, valoró la iniciativa de otorgar identidad a los jardines de infantes y celebró el trabajo comunitario que permitió concretar la elección del nombre. “Hoy es un día de fiesta, hoy es un día que pone en valor todo lo que ocurre dentro de nuestras instituciones educativas, y hay que celebrarlo”, afirmó. Además, felicitó a toda la comunidad educativa por continuar fortaleciendo procesos de enseñanza y aprendizaje basados en valores.

En representación del intendente municipal Gilberto Alegre, quien no pudo asistir por cuestiones de agenda en la ciudad de La Plata, la secretaria de Gobierno, Valeria Iglesias, transmitió el acompañamiento permanente del jefe comunal y puso en valor la trascendencia institucional de la jornada.

“Es un honor estar acá en representación del intendente, que hoy no puede estar acompañándolos, pero desde su lugar está presente”, expresó al iniciar su mensaje.

Luego destacó la coincidencia entre el décimo aniversario del establecimiento y la imposición del nombre elegido: “No es casual que, en el marco de los diez años que cumple la institución, también se imponga el nombre, y este nombre tan especial y emotivo como es Malvinas Argentinas”.

Iglesias también remarcó el sentido profundo del proceso administrativo que culmina con la designación institucional: “Quizás a veces parece un acto administrativo más, pero les puedo asegurar que ese acto administrativo es el más humano que podemos tener, porque le da el DNI a la institución”.

Además, señaló la dimensión colectiva de los valores que se construyen en el nivel inicial y celebró el camino recorrido por la comunidad educativa: “Este jardín, sin ninguna duda, está cimentado sobre la base de los valores, de la esperanza, del respeto, de la memoria y del reconocimiento”.

Finalmente, Iglesias sostuvo que “Paulo Freire decía que nombrar algo es, de alguna manera, crear, dar una identidad y un lugar en el mundo”.

De esta manera, el Jardín de Infantes N° 918 inicia una nueva etapa de su historia bajo el nombre “Malvinas Argentinas”, reafirmando su compromiso con la educación, la memoria y la construcción de ciudadanía desde las primeras infancias.