El Gobierno sorprendió al ponerle fin a las retenciones cero

ARCA anunció este miércoles que el campo vendió por 7.000 millones de dólares y, cubierto el cupo previsto, el Gobierno le pone fin a la medida de retenciones cero. La iniciativa duró apenas tres días hábiles desde su publicación en el Boletín Oficial.

Tras la decisión oficial de llevar a cero las retenciones a los principales granos y subproductos, el mercado exportador reaccionó de inmediato. En apenas tres días hábiles, se registraron Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) por US$ 4.180.908.362.

Finalmente, este miércoles a la noche, ARCA anunció que se llegó al monto previsto. «A partir de ahora, solo podrán registrarse DJVE bajo el esquema vigente anterior al decreto 682/2025″, concluyó. La baja de las retenciones a cero para los granos y la carne vacuna y aviar había sido una medida sorpresiva, con el objetivo de fortalecer las reservas del Banco Central.