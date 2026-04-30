En situación de calle, este hombre duerme en un camino cercano a la aceitera en General Villegas

Según consta en los archivos de Distrito Interior, este hombre de 63 años, no es la primera vez que pasa por esta situación, aunque el paso del tiempo, y la época del año en la que estamos, desde lo meteorológico, lo complican en este trance.

Una nota publicada en enero del 2022 lo mostraba viviendo en una improvisada casa de palos y silo bolsa al costado de las vías, a metros del paso a nivel conocido como el del tanque roto (ver nota).

Tras esa estadía el hombre ha vivido en el hogar de ancianos, del que se habría ido por sus propios medios y en el último tiempo, lo hacía en el patio de una vivienda cercana a la UDI, debajo de un árbol, en condiciones similares a las que se aprecian en la nota de nuestro medio.

Según quien nos aportó las imágenes y manifestó su preocupación por este caso, el hombre al que le acercan alimentos, de hecho esta noche lo hizo una persona; solo pretende un lugar donde pasar las noches, dormir.

Su modo de sobrevivir es concurrir al basurero, recolectar elementos que luego vende, incluso, estaría en condiciones de hacer changas.

Esta sería su realidad, filosofía y necesidad. Oportunamente había declarado a Distrito Interior que asumía que si alguien le ofrecía trabajo en el campo no dudaba en aceptar, incluso aseguraba que era su deseo, «en el campo se vive mejor, acá no», expresó.

NdR: En esta oportunidad preservamos su identidad pixelando su rostro ya que no mantuvimos contacto presencial con el hombre, como sí lo hicimos y fuimos autorizados oportunamente.