Fueron reconocidas las policías que salvaron la vida de una beba en General Pinto

Fue este miércoles mediante un sencillo pero sentido acto realizado en el Salón Blanco del palacio Municipal.

Daiana Yanet Rodríguez y Micaela Vanesa López, quienes tuvieron una destacada y comprometida actuación el pasado viernes, con la que lograron salvarle la vida de una beba de meses. La entrega de diplomas donde consta su heroico acto y el reconocimiento estuvo encabezada por el intendente, Fernando Rodríguez, el presidente del Concejo Deliberante, Bruno Di Nucci, y el Secretario de Coordinación Municipal, Delegaciones, Relaciones Institucionales, Emanuel Fidalgo, y el Subsecretario de Seguridad y Asuntos Legales, Matías Errecalde, mientras que las efectivos estuvieron acompañadas por sus jefes, los comisarios Diego Montiel, Jefe de la Policía Comunal y Luis Aiassa, Jefe d ela Estación de Policía, quienes también les entregaron un recordatorio.

El hecho en el que intervinieron las dos uniformadas tuvo lugar el pasado viernes durante la noche, en momentos que ambas realizaban la habitual recorrida por la ciudad. Al transitar por la Avenida Mitre, desde la Plaza Principal los padres de la criatura les solicitaron ayuda desesperadamente, dado que su hija se había tragado el papel de un alfajor con el que se estaba ahogando.

La inmediata intervención hizo que le practicaran la maniobra de Heimlich en el lugar, logrando la expulsión del elemento, trasladando a toda la familia al hospital, donde concluyó la recuperación, superando por completo y sin consecuencias lo ocurrido.

la noticia que se conoció al día siguiente no tardó en hacerse viral obteniendo el reconocimiento y felicitaciones de la región, incluso medios nacionales se hicieron eco.