Gilberto Alegre se unió al reclamo de intendentes ante Nación por el recorte de fondos alimentarios

En un gesto de firmeza institucional frente a la crisis social que atraviesan los distritos bonaerenses, el intendente Gilberto Alegre participó este miércoles de la jornada de reclamo ante el Ministerio de Capital Humano de la Nación. El encuentro, que tuvo lugar en la sede de la Federación Argentina de Municipios (FAM), reunió a jefes comunales de diversos signos políticos junto al gobernador Axel Kicillof y la vicegobernadora Verónica Magario, comienza detallando la gacetilla emitida por el municipio villeguense.

La presencia de Alegre subraya la preocupación por la interrupción de los flujos de fondos nacionales destinados a la seguridad alimentaria, una problemática que impacta directamente en la gestión diaria de los municipios. Durante la reunión, se expuso la crítica situación del Servicio Alimentario Escolar (SAE) y el programa MESA, fundamentales para el sostenimiento de las familias en las localidades del interior y el conurbano.

El gobernador Kicillof fue contundente al señalar que el Gobierno nacional “busca descargar la crisis sobre las espaldas de los municipios”. En este sentido, la participación de Gilberto Alegre junto a sus pares de la provincia refuerza el pedido de actualización de montos y el cumplimiento de los giros adeudados, que en el ámbito bonaerense superan los $220.000 millones.

“Si la Argentina hoy no está incendiada, es pura y exclusivamente por el inmenso trabajo de contención y acompañamiento que realizan los intendentes en cada uno de sus distritos”, destacó el Gobernador durante el encuentro.

Datos clave del reclamo:

Desfinanciamiento: Históricamente, Nación aportaba el 33% de los recursos para el SAE; actualmente esa cifra cayó al 14% .

Históricamente, Nación aportaba el de los recursos para el SAE; actualmente esa cifra cayó al . Impacto local: Los intendentes alertaron sobre la dificultad de cubrir el aumento de la demanda alimentaria con presupuestos locales ya exigidos por la inflación.

Los intendentes alertaron sobre la dificultad de cubrir el aumento de la demanda alimentaria con presupuestos locales ya exigidos por la inflación. Documento conjunto: Las autoridades presentaron una solicitud formal para la revisión urgente de los montos asignados, dado que el incremento ofrecido por la cartera que conduce Sandra Pettovello fue de apenas un 4% frente a una inflación que triplica esa cifra.

Además de Alegre y los mandatarios locales, estuvieron presentes los ministros Andrés Larroque (Desarrollo de la Comunidad), Gabriel Katopodis (Infraestructura) y el presidente de la FAM, Fernando Espinoza, consolidando un bloque de gestión que exige respuestas inmediatas para garantizar el plato de comida en las escuelas y comedores de toda la provincia.