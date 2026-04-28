Refuerzan la seguridad en el Parque Municipal de General Villegas contratando seguridad privada

Este lunes 27 de abril se realizó la apertura de sobres correspondiente al concurso de precios para la contratación del servicio de seguridad destinado al Parque Municipal General José de San Martín.

El acto administrativo se desarrolló en el Salón de los Acuerdos del Palacio Municipal y estuvo encabezado por el intendente municipal Gilberto Alegre, junto a la secretaria de Gobierno, Valeria Iglesias; el secretario de Seguridad, Luis Plana; personal de la Oficina de Compras y representantes de las firmas oferentes.

La incorporación de este servicio responde a la necesidad de fortalecer las condiciones de seguridad en uno de los espacios públicos más concurridos de la ciudad, especialmente durante los fines de semana. El predio, además, funciona como punto de encuentro y circulación de jóvenes en horarios nocturnos, particularmente a la salida de los locales bailables.

En ese marco, la presencia de personal de seguridad permitirá prevenir disturbios, hechos de vandalismo y situaciones que puedan poner en riesgo tanto a las personas como a las instalaciones. Asimismo, contribuirá al ordenamiento de la circulación en los sectores de mayor concentración y al acompañamiento del personal municipal durante el desarrollo de actividades recreativas.

Para la prestación del servicio se fijó un presupuesto oficial de $15.000.000 por el período de tres meses. Se presentaron dos oferentes: ZK Vigilancia S.A., con una propuesta de $15.000.000, y MyM Seguridad de Villegas SRL, con una oferta de $14.000.000.

La documentación presentada será analizada de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. Cumplida esa etapa, se avanzará con la adjudicación correspondiente para que el Parque Municipal cuente con el nuevo servicio de seguridad.