De los empleados municipales accidentados, uno permanece internado en el hospital de General Villegas

Esta mañana alrededor de las 11 horas, un camión de la Municipalidad que circulaba por la RN 33, en sentido Piedritas – General Villegas, unos dos kilómetros antes de la estancia La Ema, mordió la banquina que tiene una diferencia (más baja) de unos 10 centímetros respecto al asfalto; esto generó una brusca maniobra que provocó la caída y vuelco de una topadora que traía en la caja volcadora, y el posterior despiste de, camión, con consecuencias para los dos ocupantes que salieron despedidos por el parabrisas.

La topadora quedó en el préstamo d ela mano de circulación volcada sobre un lateral dentro del agua, y elc camión en la mano contraria, con la cabina sobre la ruta.

Los restos de ambos vehículos quedaron esparcidos ocupando la totalidad de la traza.

Los trabajadores municipales habían estado el fin de semana trabajando en cañada Seca desde donde provenía, dado que este martes es el aniversario de la localidad, y regresaban a la ciudad cabecera.

Según pudo saber Distrito Interior un auto los habría sobrepasado, y cerrado repentinamente delante de ellos, debido al alto tránsito de ese momento; esa maniobra obligó a al chofer a frenar y evitar la colisión por alcance, lo que desencadenó en lo ya conocido.

Esta noche en contacto con autoridades municipales, informaron que de los dos operarios, uno fue dado de alta a los pocos minutos de ser evaluado en el hospital, el otro, por haber sufrido una fractura de clavícula, permanecerá al menos hasta mañana internado.