Habilitaron parcialmente el tránsito en la RN 33 entre General Villegas y Piedritas

Luego de una larga espera, y dada la cantidad de vehículos de todo tipo que aguardaban el paso, fue habilitado parcialmente el tránsito.

El personal policial en el lugar y bomberos que anteriormente había limpiado el asfalto, consideró esta posibilidad debido a que los caminos alternativos se encuentra , muchos de ellos con barro y en algunos casos agua, como consecuencia de las últimas copiosas lluvias.

El camión del municiones siniestrado fue movido unos metros de arriba de la ruta y eso permitió la circulación (controlada).