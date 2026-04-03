Con un emotivo acto, Villegas honró y recordó a los Veteranos y Caídos en Malvinas

Como cada 2 de abril la comunidad a través de sus instituciones, con el público general presente, encabezado por el municipio volvió a homenajear a quienes lucharon por la Patria en las Islas.

Fue en la Plazoleta de la Soberanía donde primó el respeto y la admiración por quienes dieron todo de si en la guerra, incluso, algunos de ellos, como Fabián Siri, la vida.

Con el paso del tiempo, el sentimiento en general por Malvinas va profundizándose, y está claro que no se trata de una sensación; en General Villegas en particular, este día se transita con profundo respeto.

En el acto hicieron uso de la palabra María Cecilia Giraudo, inspectora del nivel secundario; el excombatiente, soldado conscripto, José Luis Mellana, y el intendente municipal, Gilberto Alegre.

La representación alusiva estuvo a cargo del Servicio Agregado de Formación Integral de la Escuela Especial 501, que realizaron una dinámica grupal del tema Sobreviviendo, de Víctor Heredia; cuadro que se ganó el reconocimiento d elos presentes.

Como siempre se realizaron las ofrendas florales junto al monolito y placas al pie del mástil, que estuvieron a cargo del intendente, Paula Siri, mamá del cabo post mortem, Fabián Siri, entre otros.

La segunda fue colocada por parte de la Policía Comunal y el Secretario de Seguridad Municipal, comisario inspector, Gastón Orellano, Jefe d ela Policía Comunal, Aldo Varas, sub comisario, y Luis Plana, ex comisario a cargo d ela Secretaría de Seguridad.

Los héroes presentes en el lugar fueron este año, Paula Lezna, Javier Noda, Juan Tula, Ricardo Celaye, Ruben Leyton, Ruben Arriagada y José Luis Mellana; en esta oportunidad Nicolás Rosario Gonzales, no estuvo presente debido a una afección de salud.